حظك اليوم مولود برج الثور الأحد 6-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يحرص مولود برج الثور دائما على توطيد علاقاته بالأشخاص المحيطين به، ما يجعله يحرص على إرضائهم حتى إن كان ذلك على حساب نفسه، كما أنه يتخطى الأمور سريعا، ويحاول الابتعاد عن المشكلات التي قد تعرضه للضغوط، كما أنهم يفضلون التنزه خارج المنزل في أوقات النهار، ولا يسعى خلف الكسب المادي، ولكنه دائما يحرص على الوصول لنتائج معنوية عالية، كما أنه يتميز أيضا بالفضول وحب الاطلاع على الآخرين ومعرفتهم.

ويسعى مولود برج الثور دائما إلى اكتساب ثقة الآخرين به، ما يجعله مستمعا جيدا لهم، ولا يمكن له خذل أي من المحيطين به، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم اللك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة وبالموهبة التنظيمية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمدك القمر بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.

الحب عند برج الثور

حبه للاستقرار يجعل من مولود برج الثور يبحث دائما عن الحب، ما يجعله يحرص على إنشاء علاقات طويلة الامد مع شريك حياته، كما أنه لديه شخصية صبورة بشكل كبير، ولا يبحث عن أشياء من الماضي قد تعرض علاقته مع شريك حياته للخطر.