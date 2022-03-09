موسكو: 2 مليون أوكراني طلبوا نقلهم إلى روسيا

كشف ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن نحو مليونين من سكان أوكرانيا طلبوا نقلهم إلى روسيا، لافتة إلى أن 140 ألف منهم تمكنوا من مغادرة أوكرانيا، بحسب وكالة سبوتنك الروسية.

وأكدت «زاخاروفا» على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجري وفقا للخطة الموضوعة، لافتة إلى أن منفذي العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى توفير الأمن للناس في أوكرانيا وحمايتهم من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني يحرصون على المحافظة على سلامة المدنيين وتجنب إصابتهم بالأذى.

روسيا: أوكرانيا تستخدم المدنيين دروعا بشرية

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أوكرانيا بأنها لا تتوانى عن استخدام المدنيين كدروع بشرية، كما أنه لا تسمح لهم بمغادرة المدن التي تنوي القوات الروسية تحريرها من سيطرة المسلحين.

وأكدت على أن العملية العسكرية الروسية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا والإطاحة بنظام الحكم فيها، وإنما تهدف إلى حماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدار ثماني سنوات.