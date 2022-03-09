«التعليم» تعلن عن الفائزين بمسابقة المبتكر الصغير للعام الدراسى 2022/2

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، عن أسماء الفائزين فى المسابقة القومية المبتكر الصغير التي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية) للعام الدراسي 2021/2022، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الاستثمار في بناء الإنسان

وأكد أحمد موسي رمضان، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أن مسابقة المبتكر الصغير، تأتي انطلاقًا من حرص الدولة على الاستثمار في بناء الإنسان المصري، حيث تتمكن من إعادة بناء قدراتها معتمدة على سواعد أبنائها الطلاب الذين يمتلكون مهارات الإبداع والابتكار والبحث العلمي.

وأشار موسى إلى أن متخصصين في العلوم والتكنولوجيا تصدوا للتحكيم، ومن ثمَّ جرى إلقاء محاضرة حول التخطيط والبحث العلمي للطلاب المبتكرين للمراحل الثلاث وموضوعها «المبتكر الباحث».

الطلاب الفائزون في المرحلة الثانوية

والطلاب الفائزون فى المرحلة الثانوية هم: شهد السيد خليل من محافظة كفر الشيخ، ويوسف عربى يوسف من محافظة الوادى الجديد، وأحمد علاء محمد رجب من محافظة مطروح، وعبدالله بهاء الدين عطا الله من محافظة سوهاج، وأنس أسامة محمد من محافظة القليوبية.

الطلاب الفائزون في المرحلة الإعدادية

كما جرى إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى المرحلة الإعدادية، وهم: أيوب بدر محمد المسيرى من محافظة البحيرة، وملك محمود رمضان من محافظة كفر الشيخ، والأمير محمد رزق خليل من محافظة الغربية، وروان يحيى محمد محمود من محافظة القاهرة، ومحمد محمد على رضوان من محافظة بورسعيد.

الطلاب الفائزون في المرحلة الابتدائية

أما بالنسبة للمرحلة المرحلة الابتدائية، فقد فاز كل من: العربى أيمن العربى من محافظة دمياط، وأسلم أحمد هانى صالح من محافظة المنوفية، ومهند حسين محمد الحسانين من محافظة الشرقية، ونور الدين أحمد عمر من محافظة بنى سويف، ويوسف خالد سهم محمود من محافظة المنيا.