مدبولي: وفرنا 500 منفذ و1300 مجمع استهلاكي وقوافل متنقلة لتوفير السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ العالم على أعتاب شهر رمضان المبارك، وبداية من الأسبوع المقبل، ستبدأ التخفيضات والعروض المميزة في الأسواق على جميع السلع.

قوافل متنقلة لسلع بأسعار مخفّضة

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّ الدولة وفرت أكثر من 500 منفذ، و1300 مجمع استهلاكي، إضافة إلى قوافل كبيرة متنقلة، لبيع السلع بالمواطنين، لافتا إلى الجهود الكبيرة للقوات المسلحة والشرطة، لتوفير السلع من خلال المعارض الثابتة والقوافل المتنقلة.

توفير احتياطي استراتيجي من السلع

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ الدولة ستعمل باستمرار لتوفير السلع بأنواعها كافة، وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية لعدم وجود أزمات في السلع.