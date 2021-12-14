انتصار ابنة صاحب محلات سيراميك في «أولاد عابد»

تواصل الفنانة انتصار تصوير مشاهدها من مسلسل «أولاد عابد» المقرر عرضه على شاشة إم بي سي، في الموسم الرمضاني المقبل 2022.

وقالت الفنانة انتصار في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها سعيدة بالعمل في مسلسل «أولاد عابد» بداية من قراءة السيناريو، والتحضير للشخصية وتصوير المشاهد.

انتصار تكشف تفاصيل دورها في مسلسل أولاد عابد

وأضافت أنها تجسد دور شخصية تدعى جميلة، وهي الابنة الكبرى لعابد المصري صاحب محلات سيراميك ولها أخوات من زوجات أبيها وتعاني من الصراع بينهم وخاصة الأخوات غير الأشقاء، لأنها تسعى لتضع أولادها وزوجها في مكانة أكبر، ويضعها هذا الأمر طوال أحداث المسلسل في وضع حرج وخصومة بينهم.

انتصار تشارك في مسرحية «في انتظار بابا»

واختتمت الفنانة انتصار حديثها أن يومها ينقضى بين تصوير المسلسل ومسرحية «في انتظار بابا» التي تعرض على المسرح القومي، من إخراج سمير العصفورى، وبطولة سماح أنور، مفيد عاشور، أحمد سلامة، أيمن إسماعيل، سميحة عبد الهادى، علي كمال، وفتحي سعد.

أبطال مسلسل «أولاد عابد»

ويشارك في بطولة مسلسل «أولاد عابد» أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، ايهاب فهمي، فراس سعيد، فيدرا، محمد رضوان، سارة ناجي، غفاف مصطفي، أسامة عبدالله ومن تأليف سماح الحريري، ومن إخراج أكرم فريد.

انتصار تتحدث عن مشاركتها في مسلسل ذات

وحلت الفنانة انتصار منذ فترة قصيرة ضيفة على برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية DMC، وتحدثت عن كواليس أشهر مشاركتها الفنية، خلال مشوارها الفني، وعلقت انتصار على مشاركتها في مسلسل ذات الذي كانت تجسد خلال أحداثه دور سيدة تدعى فوزية، وقالت: «لما وصلت آخر المسلسل عجزت والشخصية دي فيها كتير من جدتي، ولما عملت الشخصية كنت بجسد شخصيتها».