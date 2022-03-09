عاجل.. الرئيس الأوكراني يوقع قانون مشدد عن الخيانة العظمى: العقوبة سجن مؤبد

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قانوناً بشأن تشديد المسؤولية عن الخيانة العظمى، الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، بحسب وكالة «سبوتنك» الروسية.

وأفاد بيان منشور على موقع البرلمان الأوكراني على شبكة الإنترنت، جاء فيه «وقع فلاديمير زيلينسكي قانون أوكرانيا بشأن التعديلات على القانون الجنائي لأوكرانيا فيما يتعلق بتعزيز المسؤولية عن الجرائم ضد أسس الأمن القومي لأوكرانيا بموجب الأحكام العرفية».

السجن المؤبد عقوبة الخيانة والتخريب

وأوضح البيان أن القانون ينص على تشديد المسئولية عن الخيانة والتخريب حتى السجن المؤبد مع مصادرة الممتلكات.

يذكر أنه في السابق، كانت العقوبة على الخيانة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاماً.