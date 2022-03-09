أوكرانيا: روسيا تحتجز 400 ألف مدني رهائن في ماريوبول وسط القصف

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، إنّ روسيا تحتجز 400 ألف مدني رهائن في مدينة ماريوبول وتستمر في قصف المدينة، وفقا لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

الحرب الروسية الأوكرانية

وكانت أوكرانيا شهدت حركة نزوح، قال عنها مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنّها أسوء أزمة لاجئين تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك جرّاء القصف الروسي الكثيف والمتواصل على الأراضي الأوكرانية.