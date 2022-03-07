«الزراعة»: «البنية التحتية وشبكة الطرق» سر نجاح المشروعات الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية أنفقت مئات المليارات من الجنيهات في سبيل تطوير وعدم قطاع الزراعة والبنية التحتية، وأدى ذلك لحماية البلاد من الدخول لطريق العوز والاحتياج، لافتا إلى أن جهود الدولة تنوعت بين عدة مقومات مكنت قطاع الزراعة من تحقيق الريادة، ومنها تطوير شبكة الطرق والمواصلات.

وأوضح «القرش» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه كان من المستحيل زراعة 2.2 مليون فدان دون وجود محور الضبعة، ولا يمكن زراعة 500 ألف فدان في سيناء دون الأنفاق التي جرى تنفيذها، مضيفا أن الزراعة لم تنجح إلا بتوفر محطات المياه المعالجة وشبكات الطرق والكباري، واستراتيجية توفير المياه وإعادة استخدامها.

«القرش»: زيادة إنتاج فدان القمح بنسبة 90%

وأضاف «القرش» أن التقاوي التي نستخدمها في الزراعة أصبحت تزرع في مصر، بالإضافة لاستخدام أحدث الطرق والمناهج العلمية في عملية الزراعة والري، وكذلك تطوير ورفع فدرات الإنتاج، فأصبح فدان القمح ينتج أكثر من «18 أردب» من بعدما كان ينتج من 10 سنوات «10 أردب» فقط، بما يعني مضاعفة الإنتاج بنفس مساحة الأرض المنزرعة.

مصر لديها إمكانيات لتحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أهمية دخول مصر في المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة محليا كان له أثرا كبيرا بالتزامن مع إنشاء الصوب الزراعية، مؤكدا أن مصر لديها إمكانيات لتحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100% في كل أنواع الخضر، وأنها قدمت تمويلا للفلاحين بدون فائدة لمدة 10 سنوات لتطوير منظومة الري الحديثة.