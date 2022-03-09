وفد خبراء «Discovery Education» يتابع تجربة تطوير التعليم بمدرسة بمصر الجديدة

زار وفد أجنبي من الخبراء التربويين بمؤسسة «Discovery Education» مدرسة الشهيد اللواء طارق المرجاوي بإدارة مصر الجديدة التعليمية، في ضوء الاهتمام الدولي بمنظومة التعليم الجديدة «2.0».

وضم الوفد كلا من مدير تعليم STEM لمؤسسة «Discovery Education» كامزي ماك أدامز، والمدير الأكاديمي للمؤسسة مارتن كريل، والمدير الإقليمي للمؤسسة هوارد لويز، ومدير التخطيط والتطوير برنت جونيور.

وتابع أعضاء الوفد طرق التدريس للأطفال بالمدرسة والإجراءات التي تنفذ مع الأطفال بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، مشيدين بالتطور الهائل الذي لحق بمنظومة التعليم الجديدة، وما لها من أثر فاعل في بناء الإنسان وتنمية مهارات وقدرات الأطفال، وأن يكون التعلم متعة بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

ورافق الوفد، حسين محمود مدير عام التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم، ومحمد إبراهيم منسق «ديسكفري»، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.