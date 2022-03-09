مدبولي: مفيش نقص في السلع.. ومعارض «أهلا رمضان» هتبدأ خلال أسبوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ الدولة المصرية وضعت عدة استراتيجيات للتعامل مع ارتفاع الأسعار، متابعا: «عايزين دايما يبقى عندنا رصيد احتياطي لا يقل عن 3 إلى 6 شهور في السلع الرئيسية، وده اللي خلى المواطن المصري في عز الأزمة وجائحة كورونا محسش بأي نقص في السلع».

مدبولي: المواطن هينزل هيلاقي السلع موجودة

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي: «كنا بنشوف في تلفزيونات العالم بالدول المتقدمة، المواطنين وهم واقفين طوابير على السلع الرئيسية، لكن إحنا بحمد الله وده اللي هيستمر المواطن هينزل في أي حتة هيلاقي السلع موجودة».

موعد معارض أهلا رمضان

وأشار إلى أنّ الحكومة كانت تخطط لبدء معارض أهلا رمضان في 24 مارس، ولكن جرى الاتفاق مع وزير التموين على البدء في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات والقاهرة الكبرى، حتى يحصل المواطنين على السلع بأسعار مخفضة».