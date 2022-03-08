«التموين»: اللحوم المجمدة متوافرة بالمجمعات بتخفيض 30% عن الأسواق

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر جميع أنواع اللحوم المجمدة واللحوم المصنعة في فروع المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بأسعار تشهد تخفيضات تمثل 30% عن أسعار اللحوم في الأسواق والمحال والسلاسل التجارية الخارجية.

أسعار اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار اللحوم في فروع المجمعات الإستهلاكية تشهد انخفاضا ملحوظا عن أسعار مثيلاتها في الأسواق والمحال الخارجية، حيث تأتي أسعار اللحوم كالتالي: "كيلو اللحم الهندي 56 جنيها، وكيلو اللحم البرازيلي 85 جنيها، وكيلو الدواجن المجمدة 48 جنيها، فضلا عن توافر أنواع اللحوم المصنعة مثل الكفتة والبرجر والسجق".

ضخ السلع لفروع المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها (شركتي العامة والمصرية للجملة) العديد من أنواع اللحوم المجمدة في أفرع المجمعات الاستهلاكية والتي يبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى محافظات الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية من السلع الغذائية الأساسية، فضلا عن صرف السلع التموينية أيضا من خلال نفس الأفرع.

وتوفر وزارة التموين من خلال فروع المجمعات الإستهلاكية خدمة شراء السلع المختلفة للمواطنين غير الحاملين للبطاقات بأسعار مخفضة مساوية لأسعار السلع التموينية المدرجة على بطاقة التموين، حيث تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما يقرب من 1200 سلعة غذائية وغير غذائية بنفس السعر في جميع المحافظات.

فيما تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في الضخ اليومي لعدد 4 أنواع من السلع الغذائية بكميات وفيرة يوميا لمخازن الحملة التابعة لها والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات، حيث يشهد الضخ اليومي التالي: "4 ألاف طن من السكر يوميا، و3 ألاف طن من الزيت يوميا، و1000 طن من الأرز يوميا، و1000 طن من المكرونة يوميا" منً أجل تزويد منافذ صدف السلع باحتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والاساسية.