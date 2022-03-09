 «عبدالغفار»: تدريب طلاب جامعة بني سويف بـ«النصر للصناعات الكهربائية»

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من محمد شكر ندا القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، بشأن التدريبات العملية لطلاب جامعة بني سويف التكنولوجية بالمصانع والكيانات الصناعية.

تدريب طلاب قسم الميكاترونكس بشركة النصر

وأشار التقرير إلى أنه تم تدريب طلاب قسم الميكاترونكس والطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية داخل شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية «الماكو» بمدينة بدر، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع في هذا الشأن؛ بهدف منح الطلاب فرصة تعليمية عملية في مجالات الطاقة والميكاترونكس، وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهني جيد، لإكسابهم خبرات متميزة حتى يتمكنوا من المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي.

ولفت التقرير إلى أنه خلال فعاليات التدريب، تم تقديم عرض تقديمي وتفصيلي يتضمن شرحًا لمنتجات شركة النصر، فضلًا عن محاضرة تعريفية عن المصنع وأنواع المحولات الكهربائية التي يُنتجها المصنع، كما قام الطلاب بجولة تفقدية للتعرف على أنواع المُحولات المختلفة والآلات الكهربائية، وكيفية تصنيع المُحولات والمُنتجات الكهربائية.

استحداث برامج لتأهيل الخريجين

يذكر أن البروتوكول المُوقع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعتين في مجالات التدريب والتطبيقات الفنية والعملية للطلاب؛ للاستفادة من الورش والمعامل المُتوفرة في الجامعتين، وعقد المؤتمرات المّشتركة في مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجية والتدريب والتشغيل، فضلًا عن استحداث برامج جديدة مُشتركة بين الطرفين لتنمية البيئة المُحيطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، والتعاون في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، وإنشاء برامج مهنية ودراسية مشتركة بين الطرفين، وتقديم مُقترحات للدعم الفني والتكنولوجي والإداري في مجالات: (التنمية المحلية، التطوير الإداري، التدريب، تنشيط السياحة، الرعاية الصحية، والتصميم والتطوير العمراني)؛ للمساعدة في تطوير المحافظة صناعيًا وجماليًا وتخطيطيًا.