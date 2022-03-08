«التعليم العالي»: نتواصل مع طلابنا في أوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه ومنذ اليوم الأول من غزو روسيا لأوكرانيا، تواصلت الحكومة المصرية مع السفير المصري في كييف؛ للاطمئنان على صحة الطلاب المصريين هناك، لافتا إلى أنه وحتى اليوم يتواصل المجلس الأعلى للجامعات ولجنة الأزمة الخاصة بعودة الطلاب عبر وزارتي الخارجية والهجرة.

عبدالغفار: نقوم بواجبنا تجاه أبنائنا في كل مكان

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن مصر لا تتحرك بتوجيه من أحد ونقوم بواجبنا تجاه أبنائنا في كل مكان: «لو بنتكلم عن التعليم يوجد منصة تعليمية، تم إنشاؤها منذ أكثر من عامين ونصف، وسيكون عليها كل طلبة الإشراف العلمي من الطلاب المسافرين للتعليم على حسابهم».

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وبالنسبة لأوكرانيا فمنصة الوزارة، رصدت وجود 3220 طالبا يدرسون فيها، منهم 750 في جامعات شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا، وهي أكثر الأماكن تضررا جراء الحرب: «إحنا عارفين بيدرسوا فين وجايين من محافظات إيه، ومحافظة القاهرة والشرقية وسوهاج والدقهلية هي أكثر المحافظات، التي يدرس أبناؤها في الجامعات الأوكرانية».

2400 طالب مصري يدرسون في القطاع الطبي

وأكد أنه وبالنسبة للقطاع الطبي وحده، فيدرس فيه 2400 طالب مصري، وبالقطاع الهندسي 546 طالبا: «المجلس الأعلي للجامعات عمل دراسة عن الجامعات في روسيا وأوكرانيا وتواصلنا مع الجهات الدولية علشان نعرف الجامعات اللي بتدي تعليم نطمئن إليه، وشوفنا الترتيب العالمي وخدنا مقاييس عالمية واعتمدنا 7 جامعات في أوكرانيا من عامان، وطلبنا من الطلبة أن يتقدموا في الجامعات التي اعتمدناها، والطلاب اللي وصلوا للمرحلة النهائية فلن يتم تطبيق القرار عليهم بأثر رجعي، ولكنهم هيعادلوا شهادتهم زيهم زي غيرهم».

وتابع: «عملنا لجنة للأزمة من المجلس الأعلى للجامعات وضعت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الطالب الذي ينوي نقل نفسه لجامعة مصرية، بناءً على تقييم يتم بشكل مركزي من خلال لجان الامتحانات لاختبار مستواهم الدراسي لأنهم في النهاية هيتخرجوا من مصر لو تم تحويلهم، وده حصل من أول يوم بتكليف من الرئيس».

وفند: «من ضمن الضوابط أن تكون المواد المؤهلة للتخصص اللي دخل فيه الطالب من أول يوم محترمة، ووضعنا ضوابط بشكل جيد ستعرض على الجهات المعنية حتى تنفذ وقت الطلب، والموضوع معقد لكنه ليس مستحيلا وبنشتغل لمساعده أبنائنا والموقف صعب».

وعن مباراته مع بطل العالم المصري للأسكواش رامي عاشور، قال الوزير: «رامي رقم واحد في العالم، وهو كسب أول جيم والثاني ورفقا بي اتغلبلي، والرسالة اللي كنا عايزين نثبتها أن الجامعات المصرية فيها رياضة ومهتمين بيها جدا منذ 4 سنوات فاتت، وعندنا دوري للجامعات في كل الألعاب وألعاب فردية، والبنات بيشتركوا أكتر من الولاد في الخماسي والشيش والسلاح وضرب النار، وعندنا كم كبير من الألعاب والدوريات».