وزير التعليم العالي: مصر سوقا تعليمية مفتوحة تنافس في محيطها الإقليمي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، معرض «إيديوجيت 2022»، الدولي للجامعات والمنح والتدريب في دورته العاشرة، والمُقام تحت شعار «التعليم العالي.. ووظائف المستقبل»، خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والعربية، والدولية.

الوزير يشيد بتنظيم المعرض

وخلال جولته بالمعرض، وجه الوزير التحية للقائمين على تنظيم المعرض، مشيدًا بالمشاركة الكبيرة والفاعلة من جانب الجامعات والأكاديميات المصرية، والعربية، والعالمية في فعاليات المعرض، بما يجعله أقرب إلى ملتقى دولي يضم طلاب الثانوية العامة، وطلاب التعليم العالي الباحثين عن التدريب، وخريجي الجامعات والدراسات العليا الباحثين عن فرصة أو منحة تعليمية، باعتبار مصر سوقًا تعليميًّا مفتوحًا وجاذبًا، فضلاً عن إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف عن قُرب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وأيضًا المنح، والتيسيرات، وفرص التدريب.

تسويق الإمكانيات والقدرات التي تتوفر بالمؤسسات الأكاديمية

وأضاف «عبدالغفار»، أنّ المعرض يعد مناسبة طيبة للترويج والتسويق للإمكانيات والقدرات التي تتوفر لدى مؤسساتنا الأكاديمية، وما تشمله من نظم وبرامج مميزة، تعطيها أولوية تنافسية في محيطها الإقليمي، وتُساهم في تحقيق أهداف تلك المؤسسات في جذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها، وتحسين كافة جوانب العمل لتحظى بقدر أكبر من القدرة التنافسية، فضلاً عن دور المعرض في توضيح المسارات التعليمية المختلفة أمام الطلاب الجدد، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، مطالبًا بوجود المزيد من هذه الفعاليات الترويجية الهامة.

وأشاد الوزير بالتطور العلمي والبحثي الذي تشهده الجامعات المصرية، ما أهلها للدخول في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بتوجيه مباشر من القيادة السياسية للارتقاء بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا للمعايير العالمية.

التواصل المباشر بين الطلاب ومؤسسات التعليم العالي

‎ومن جانبه، أكد الدكتور علي شمس الدين رئيس ملتقى «إيديوجيت للتعليم»، أن المعرض يوفر بيئة من التواصل المباشر بين الطلاب وأولياء أمورهم والعديد من مؤسسات التعليم العالي، كما أنه يعد فرصة مناسبة للنقاش وطرح الرؤى حول تخصصات ووظائف المستقبل، مشيرًا إلى نجاح المعرض خلال الأعوام الماضية في جمع عدد كبير من الجامعات المصرية والعالمية تحت مظلة واحدة، بما يساعد على إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين، والتعرف على التطورات التي تشهدها منظومة التعليم العالي عالميًّا، وكذلك تلبية احتياجات طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، وربطها بما تقدمه الجامعات من فرص للتعلم، والتدريب، والحصول على المنح الدراسية.

وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في مصر لتطوير وتحسين التعليم العالي، والارتقاء بالعملية التعليمية، ومواكبة ما يحدث في العالم، والتوسع في إتاحة فرص تعليمية متنوعة بالتعليم العالي لخريجي المرحلة الثانوية، بما يساعد هؤلاء على تحديد مستقبلهم بالشكل المناسب.

جدير بالذكر، أن المعرض يتيح الفرصة أمام الطلاب للتواصل مع مسئولي الجامعات، للتعرف على البرامج الدراسية المختلفة، ومساعدة الطلاب في تحديد التخصص والجامعة التي يرغبون في الدراسة بها، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على المنح الدراسية الممولة كليًّا أو جزئيًّا، والحصول على الفرص التدريبية بعدد من المؤسسات والهيئات التعليمية.