خبير مناعة: قد تظهر سلالات جديدة من كورونا في فصل الصيف

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فيروسات الجهاز التنفسي تُصبح أقل انتشارًا خلال فصل الصيف، ومن بينها فيروس كورونا المستجد، ولكن الخطر ما زال موجودًا، إذ إن الفيروس يستقر عادة خارج الجسم عند درجة حرارة تتراوح بين 4 إلى 37 درجة مئوية، ولا يستطيع تحمل درجات الحرارة الأعلى من ذلك ويصبح غير نشط، وحياته تقصر بزيادة درجة الحرارة والرطوبة.

ظهور سلالات جديدة من الفيروس خلال الصيف

وأضاف «بدران» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المرجح ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا خلال فصل الصيف، في حال توفرت العوامل المساعدة لذلك، منوهًا إلى أن درجة الحرارة ليست السبب الوحيد لزيادة انتشار إصابات فيروس كورونا، بل هناك عوامل أخرى من بينها الوجود في أماكن مغلقة، وعدم تهويتها جيدًا، وزيادة الكثافة البشرية في الأماكن المغلقة، بجانب عدم ارتداء الكمامة وعدم الاهتمام بنظافة الأسطح.

المناعة المجتمعية مهمة لمقاومة الفيروس

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المناعة المجتمعية من الوسائل المهمة للحد من انتشار الفيروس ومنع ظهور سلالات جديدة، موضحًا أن المناعة المجتمعية وهي مناعة المواطنين المكتسبة من التطعيمات ضد فيروس كورونا، والعدوى السابقة بمتحورات فيروس كورونا.

أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

وأكد ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لتقليل فرص الإصابة بالفيروس وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، لأنه شهر يُفضل فيه المواطنون الخروج والتنزه، لذلك لابد من التقيد بكافة الإجراءات الوقائية لتقليل فرص العدوى، ومن أهم تلك الإجراءات الالتزام بارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين والحرص على التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي، بالإضافة إلى أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا.