إيمان الحصري تؤدي مناسك العمرة: يا رب الستر والصحة

أدت الإعلامية إيمان الحصري، مناسك العمرة، داعية الله عزوجل أنّ يرزقها الستر والصحة والعافية، إذ نشرت صورة لها بجوار الكعبة، وذلك في ظهور استثنائي لها.

ونشرت إيمان الحصري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «يارب الستر والصحة والعافية.. اللهم عوضني خيرًا مما فقدت، وبارك لي بما هو آتٍ واجعلني بك قوية، يا رب اكتب لنا الخير، وقربنا له، وابعد عننا شرار خلقك وابعدنا عنهم، وأجعلنا راضين بما قسمته لنا يا رب العالمين».

إيمان الحصري: وصفوني بالمقاتلة

يذكر أنّ الإعلامية إيمان الحصري، كانت تعرضت لخطأ طبي كبير، في أثناء خضوعها لعملية جراحية قبل عامٍ تقريبًا، الأمر الذي أدى لتدهور حالتها الصحية، لتُسافر بعدها إلى الخارج لاستكمال رحلتها العلاجية، ووصفها البعض آنذاك بـ«المقاتلة»، نظرًا لصمودها أمام تراجع حالتها في وقتٍ قصير.

أدركت نعم ربنا علينا خلال فترة مرضي

وقالت إيمان الحصري، في حوارٍ تليفزيوني لها مع الإعلامية إسعاد يونس، قبل فترة، إنها أدركت نعم عديدة خلال فترة مرضها، لاسيما وأنها كانت عاجزة عن القيام ببعض الأشياء بمفردها، وكانت تحتاج إلى مُساعدة، قائلة: «كنت بعمل حاجة لنفسي، بس بعد ما دخلت المستشفى، حتى عشان أتعدل على السرير كنت محتاجة مساعدة، قبل كده كنت بتصرف في حياتي بأكل وبشرب وبلبس بشكل طبيعي، بس لما دخلت المستشفى، كانت التغذية عن طريق الأنابيب أكل وشرب وكله».

وحظيت إيمان الحصري، طوال الشهور الماضية، بدعمٍ كبير، من قبل زملاءها الإعلاميين ومشاهير المجتمع ونجوم الفن، وكذلك جمهورها، الذي دعمها وساندها خلال فترة مرضها.