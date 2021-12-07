إيمان الحصري: رفعت قضية بسبب أخطاء الأطباء ولن أتنازل..دول عملوا جريمة

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنها رفعت دعوى قضائية ضد الأطباء الذين تسببوا في تدهور حالتها الصحية، كونهم تعاملوا مع أخطائهم الطبية بطريقة أسوأ خطأ، «مش رفعت قضية عشان أطالب بحقي، لأ، أنا قدرت أتعالج وأقف على رجلي، سواء قدرت أسافر بره مصر أو غيره، بس فيه ناس مش معاها، يعني لو حصلهم الأخطاء دي هيموتوا مش هيلحقوا يسافروا، أنا مش هسيب حقي مش معناها إني بتكلم عن نفسي، مفيش أي حاجة هتعوضني على الـ 8 شهور اللي مريت بيهم في مرضي، بس فيه ناس غلابة ممكن تتعرض لمثل هذه الأخطاء، والمخطئ لازم يتعاقب ويتحاسب».

أثق كل الثقة في القضاء المصري

وأضافت «الحصري»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، أنها تثق تمام الثقة في القضاء المصري، «أنا ممكن أطلع أقول مسامحة في حقي، رغم أنه مش من حقي لأنه حق أسرتي، بس مش هسامح عشان المخطئ ياخد عقابه ونمنع تكرار الواقعة»، مؤكدة أنها تثق تمامًا أن الأخطاء الطبية واردة في أي مكان في العالم، لكن في دول العالم القانون حاد جدًا في التعامل مع الأطباء المخطئين، «لما آجي أرفع قضية يبقى بشاور على الخطأ والإهمال، الأخطاء واردة، لكن الإهمال في التعامل مع الخطأ يعد جريمة».

مصر بها أطباء جيدون للغاية

وأشارت الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن الله كتب لها عمرا جديدا، وهناك أطباء في مصر جيدون للغاية، «الأخطاء الطبية واردة جدا، واللي أنقذني كان أطباء مصريين هنا في مستشفى وادي النيل، فيه ناس كتير محترمة، بس الاستثناء موجود في أي مجتمع، هذه الاستثناءات يجب التعامل معها بشكل رادع، إحنا روحنا مستشفيات في الأقاليم والقرى، شوفنا شباب أطباء بيعملوا عمليات طبية جراحية أشبه بمعجزات، زي واحد دخل في دماغه سيخ حديد، عالجوه وطلعوا السيخ وحافظوا على حياة الراجل».