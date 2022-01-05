تفاصيل طرد عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.. «تأخر على استلام الوردية»

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن شكوى أحد الأشخاص "من ذوى الإحتياجات الخاصة" مفادها بأنه كان يعمل بإحدى شركات الأمن والحراسة والكائنة بمنطقة المقطم وقيام أحد زملائه بالعمل بالتنمر عليه والتسبب فى طرده من العمل .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر المنقضى ، وإبان عمل الشاكى موظف أمن بأحد المراكز التجارية بمنطقة التجمع الخامس وأثناء فترة الراحة تأخر على زميله فى إستلام الوردية ولدى معاتبة زميله له حدثت مشادة كلامية بينهما تدخل فيها مُشرف الأمن بالمركز التجارى وترك على أثرها الشاكى العمل بالشركة وقام بتحرير محضر يتهم فيه مشرف الأمن وفرد أمن أخر بطرده من العمل فقط ، دون التطرق لواقعة التنمر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.