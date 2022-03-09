أماكن سقوط الأمطار غدا.. نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة

بعد استقرار في حالة الطقس استمر لعدة أيام، كانت أبرز ملامحه ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن تشهد عدة مناطق تساقط أمطار غدا، مع انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ما جعل المواطنين يتساءلون عن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس، لمعرفة هل ستتعرض مناطقهم السكنية لسقوط أمطار أم لا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، مشيرة إلى أنه سيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونوضح من خلال هذا التقرير أماكن سقوط الأمطار غدا، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، وجاءت كالتالي:

أماكن سقوط الأمطار غدا

كشفت هيئة الأرصاد في بيان لها، عن أماكن سقوط الأمطار غدا، وتتمثل في التالي:

- القاهرة الكبرى: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساء بنسبة حدوث 20% تقريبا، وتنشط الرياح ويكون الطقس غائما جزئيا.

- جنوب الوجه البحري: تكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، وتنشط الرياح أيضا ويكون الطقس غائما جزئيا.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40%، وتنشط الرياح ويكون الطقس غائما جزئيا.

توقعات بتساقط الأمطار يوم الجمعة

ويستمر تساقط الأمطار على مدار يوم الجمعة أيضا، إذ إنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق المختلفة وتتمثل في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.