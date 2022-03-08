أماكن سقوط الأمطار غدا.. هيئة الأرصاد توضح
كتب:
منى سعيد
06:15 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
أماكن سقوط الأمطار غدا - تعبيرية
تزداد عمليات البحث خلال الأيام القليلة الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن أماكن سقوط الأمطار غدا، خاصة وأن البلاد تشهد حالة من اضطراب الطقس، إذ ترتفع درجات الحرارة خلال النهار، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية، أماكن سقوط الأمطار غدا، وحالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، وفق البيان الرسمي من هيئة الأرصاد الجوية، في السطور التالية:
أماكن سقوط الأمطار غدا
ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فإنه تزداد احتمالية سقوط أمطار على خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح ما بين 30 إلى 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء.
حالة الطقس غدًا
وأضاف خبراء الأرصاد، أن طقس غدًا يكون دافئًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشمال الصعيد ، وحار على جنوب الصعيد، شديد البرودة على كافة الأنحاء ليلا.
درجات الحرارة غدًا
القاهرة 23 10
الإسكندرية 19 11
طنطا 22 10
شبين الكوم 22 10
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 19 12
السلوم 18 12
سيوة 20 12
بورسعيد 20 11
دمياط 19 12
الزقازيق 23-10
المنصورة 2313
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 11
العريش 19 11
رفح 19 10
رأس سدر 21 13
نخل 24 09
نويبع 26 19
طابا 24 16
كاترين 21 07
الطور 25 16
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 27 17
مرسى علم 26 17
الفيوم 25 13
بني سويف 26 14
المنيا 26 15
أسيوط 26 15
سوهاج 28 14
قنا 30 15
الأقصر 34 16
أسوان 37 16
إدفو 36 18
أبو سمبل 35 17