أماكن سقوط الأمطار غدا.. «هيئة الأرصاد» توضح

تزداد عمليات البحث خلال الأيام القليلة الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن أماكن سقوط الأمطار غدا، خاصة وأن البلاد تشهد حالة من اضطراب الطقس، إذ ترتفع درجات الحرارة خلال النهار، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية، أماكن سقوط الأمطار غدا، وحالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، وفق البيان الرسمي من هيئة الأرصاد الجوية، في السطور التالية:

أماكن سقوط الأمطار غدا

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فإنه تزداد احتمالية سقوط أمطار على خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح ما بين 30 إلى 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد، أن طقس غدًا يكون دافئًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشمال الصعيد ، وحار على جنوب الصعيد، شديد البرودة على كافة الأنحاء ليلا.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 23 10

الإسكندرية 19 11

طنطا 22 10

شبين الكوم 22 10

دمنهور 20 11

بلطيم 20 12

مطروح 19 12

السلوم 18 12

سيوة 20 12

بورسعيد 20 11

دمياط 19 12

الزقازيق 23-10

المنصورة 2313

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 11

العريش 19 11

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 24 09

نويبع 26 19

طابا 24 16

كاترين 21 07

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 27 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بني سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 26 15

سوهاج 28 14

قنا 30 15

الأقصر 34 16

أسوان 37 16

إدفو 36 18

أبو سمبل 35 17