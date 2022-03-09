«قومي المرأة» ينظم جلسات توعية بقضية السكان في قرى «حياة كريمة» بالمنيا

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة، «جلسات الدوار»، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضمن فعاليات برنامج الجلسات التوعوية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن المجلس عقد 20 جلسة من جلسات الدوار ضمن برنامج الجلسات التوعوية، حيث استهدفت حوالي 1000 سيدة في 7 قرى بمراكز«العدوة، مغاغة، ملوي، وهى، زاوية الجدامى، العقلية، بندر العدوة، هور، قصر هور، بني خالد، الساوي، شارونة»، مشيرة إلى أن الجلسات ناقشت موضوعات هامة من أبرزها القضية السكانية والصحة الإنجابية وضرورة المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

توصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصري

ويجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يستهدف تطوير 5 مراكز بالمحافظة في المرحلة الأولى بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابعا، وتضم «أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس»، كما تم إدراج مركزي بني مزار وسمالوط في المرحلة الثانية بإجمالي 102 قرية، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصري وفقاً لرؤية مصر 2030.