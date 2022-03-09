الجيزة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في 83 قرية

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا تنسيقيا مع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، لمناقشة الموقف الحالي للمراكز المدرجة بالمرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في 83 قرية وتوابعها بمراكز ومدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين، بهدف الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في الريف.

تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بالصف وأطفيح

وقالت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها، إن المحافظ وجه الشكر للقوات المسلحة بأجهزتها المختلفة والأجهزة التنفيذية الأخرى، لدورها الملموس في إنجاز تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بقرى مركزي الصف وأطفيح .

وأشار محافظ الجيزة الي أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستشهد انطلاقة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والنهوض بالبنية التحتية، بصورة مماثلة لما تشهده حاليا المراكز المدرجة بالمرحلة الأولى، والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومنشآت تعليمية وصحية ومراكز للشباب.

توفير الأراضي الفضاء اللازمة للمشروعات

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة الانتهاء من توفير الأراضي الفضاء اللازمة للمشروعات المقرر تنفيذها في شتي القطاعات، وإعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة للمشروعات خلال أسبوعين على الأكثر، في إطار التجهيزات التي تعدها المحافظة مع الأجهزة المعنية في ذلك الشأن لتدشين المرحله الثانية وتنفيذ مشروعاتها.

وأضاف «راشد»، أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أي معوقات أو عقبات قد تواجه الجهات القائمة خلال التنفيذ.