مصر والسودان تؤكدان تنسيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء 9 مارس الجاري، مع وزير الخارجية السوداني المُكلف علي الصادق علي، واتفق الجانبان على مواصلة الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، في كل المجالات، وذلك من منطلق الروابط الأزلية التي تربط البلدين الشقيقين والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير بين شعبيّ وادي النيل.

أكد الوزيران استمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات التي تواجههما، وأهمية تنسيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الجانبان اتفقا على أهمية الحفاظ على وحدة جمهورية السودان

واتفق الجانبان المصري والسوداني على أهمية الحفاظ على وحدة جمهورية السودان، وسلامتها وسيادتها على أراضيها، مع التأكيد على دعم الجهود الجارية الهادفة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في جمهورية السودان.

أكد الجانبان أهمية استمرار السعي نحو مفاوضات جادة تحت رعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي حول السد الإثيوبي، بحيث يفضي ذلك إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، مع دعوتهما الجانب الإثيوبي إلى الانخراط الفعّال في هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن.