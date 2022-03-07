«الخارجية» تطلق حملة إعلامية تعريفية احتفالا بمئويتها

تحتفل وزارة الخارجية، يوم ١٥ مارس ٢٠٢٢، بمرور مائة عام على إعادة العمل بها عام ١٩٢٢، وذلك إثر توقفها على وقع إعلان الحماية البريطانية على مصر عام ١٩١٤.

وبهذه المُناسبة، تُطلق الوزارة اعتبارًا من صباح غد الموافق ٨ مارس، حملة إعلامية تعريفية ذات جوانب متعددة على مدار عدة أيام للتعريف بدور وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية تاريخًا وحاضرًا، فضلًا عن أبرز الإنجازات التي تحققت على مدار القرن الماضي؛ وذلك، على سبيل المثال، من خلال أنشطة تفاعلية تشمل طرح أسئلة وأجوبة على منصات الوزارة الإلكترونية، وكذا نُبذة عن أهم المحطات في تاريخ الدبلوماسية المصرية العريقة.

وتهدف تلك الحملة إلى إلقاء الضوء على ما اضطلعت به الدبلوماسية المصرية، خلال العقود الماضية، من تحركات مستمرة وجهود متواصلة للدفاع عن مصالح مصر العُليا، وتعظيم الاستفادة من مُختلف الأطر الدبلوماسية لصون مُقدراتنا الوطنية، فضلًا عن المساهمة في جهود الدولة المصرية نحو تعزيز ركائز السلم والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.