محافظ الغربية يتفقد مشروعات الصرف وقافلة للمساعدات بزفتى

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه الدائم على متابعة المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في عدد من القرى التابعة لمركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، في كافة القطاعات، لتذليل العقبات التي تؤثر على سرعة إنجاز الأعمال.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة مشروعات الصرف الصحي والمشروعات التنموية، شملت قرى «حنون، وكفر سنبو، وكفر غازي، ودمنهور الوحش، وكفر إسماعيل، وكفر الزيتون، وسنبو الكبرى»، وذلك بحضور نجوى العشيري، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروعات «حياة كريمة»

بدأت جولة محافظ الغربية بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية «حنون»، التي تخدم 11865 نسمة، بإجمالي تكلفة 60 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة الأعمال بها 69%، وتابع المحافظ جولته في القرية، بتفقد وحدة طب الأسرة، ونقطة الإسعاف، التي يجري إنشاؤها بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه.

كما تفقد المحافظ محطة رفع الصرف الصحي بقرية «كفر سنبو»، التي تخدم 1475 نسمة، بإجمالي تكلفة تبلغ 35 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 70%، وتابع المحافظ جولته في القرية بتفقد الوحدة الصحية، التي تم الانتهاء من العمل فيها بنسبة تخطت 95%، بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه.

واستكمل «رحمي» جولته في قرى مركز زفتى بتفقد أعمال محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية «دمنهور الوحش»، بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه لخدمة 14779 نسمة، وبلغت نسبة نهو الأعمال بها 54%، كما تابع المحافظ جولته في القرية، حيث تفقد وحدة الشئون الاجتماعية، بإجمالي تكلفة مليون جنيه، ومدرسة «عبد الله حجاب»، في عزبة «حسان»، التابعة لقرية «دمنهور الوحش»، حيث وجه مدير الإدارة التعليمية بالتواصل مع الأبنية التعليمية لإعادة تأهيل فناء المدرسة.

وفي السياق ذاته، تفقد محافظ الغربية محطة الصرف الصحي بقرية «كفر إسماعيل»، التي تخدم 1217 نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 72%، بالإضافة إلى محطة رفع صرف صحي «كفر غازي»، التي تخدم 1321 نسمة، بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذها 72%، كما تفقد أعمال محطة صرف «سنبو الكبرى» الفرعية، التي تخدم 11639 نسمة، بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه، والتي بلغت نسبة تنفيذها 55%.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ الغربية مكتب بريد «كفر الزيتون»، الذي تم تطويره بالجهود الذاتية، ومركز شباب القرية، الذي يخدم 1366 نسمة، بإجمالي تكلفة 6.4 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 22%، وقام المحافظ، خلال الجولة، بزيارة مواقع العمل لمشروعات مجمع الخدمات ومركز شباب القرية، حيث تجري أعمال رفع كفاءة المبنى الإداري، إلى جانب تفقد أعمال المجمع الخدمي والمجمع الزراعي بقرية «سنبو الكبرى».

محافظ الغربية يتفقد أكبر قافلة للمساعدات الاجتماعية بزفتى

وشهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بدء توزيع 200 ألف كرتونة من المساعدات الغذائية، هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أهالي محافظة الغربية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث تم توزيع 24 ألف كرتونة بقرى مركز زفتى، مقدمة من مؤسسة «حياة كريمة».