 افتتاح معرض التربية الفنية بتعليم الغربية.. أعمال فنية ومشغولات وخزف

افتتح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، معرض التربية الفنية بإدارة غرب طنطا التعليمية، والمقام بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية (الأحمدية سابقاً)، يرافقه السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، يسر عبد الغني، إدارة الشئون التنفيذية، حيث كان في استقبالهم مرفت مجاهد، مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية، خالد حسن، موجه عام التربية الفنية، ولفيف من موجهي ومعلمي التربية الفنية بغرب طنطا.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

جهود الطلاب في المعرض

وخلال الجولة، أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالمعروضات والأعمال الفنية داخل المعرض، كما أشاد بالجهد المبذول من جميع الطلاب والمعلمين والموجهين، حيث إن المعرض نتاج عمل مشترك بين معلمي التربية الفنية وطلابهم وموجهي التربية الفنية والموجه العام.

وأكد «حسن» أن المعرض يهدف إلى خلق جو من التنافس بين المدارس، من خلال عرض منتجاتهم المتميزة من النحت والأشغال الفنية، وأشغال المعادن، والخزف وغيرها.

شهادات تقدير للمتميزين

وقام وكيل الوزارة بتقديم شهادات التقدير إلى معلمي التربية الفنية المتميزين في الإدارة التعليمية وذلك تقديراً لجهودهم، وقدم الشكر للتوجيه العام للتربية الفنية، على الجهود الرائعة المبذولة، والتي ظهرت جلياً في مبادرة «بإيدينا نجملها» والتي شاركت فيها جميع الإدارات التعليمية، وأضافت لمسة فنية متميزة رسمت البهجة في الشارع المصري بالغربية.