ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه بحوزة متهمين في الغربية والإسماعيلية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية الذين تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع متخذين من دوائر (مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية - مركز شرطة أبوصوير وقسم شرطة ثالث الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن "الغربية- الإسماعيلية" تم إستهدافهم بمحل إقامتهم على النحو التالى:

مديرية أمن الغربية

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة طنطا.. وبحوزتهما (عدد 40 لفافة لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام- عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- سيارة - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

مديرية أمن الإسماعيلية:

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى –2 هاتف محمول).

ضبط (شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.. وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (3.000.000 مليون جنيه تقريباً).. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .