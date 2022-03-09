تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة مقتل شخص بعيار ناري في الغربية.

تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، وبها عيار نارى بالصدر، واتهام والده 4 عناصر جنائية، مطلوب التنفيذ عليهم في العديد من القضايا، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بإطلاق عيار ناري تجاه نجله من سلاح كان بحوزة أحدهم، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعلل ذلك لخلافات سابقة بينهم.

خلافات مالية بين المتهمين والمجني عليه

توصلت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، إلى وجود خلافات مالية بين المجني عليه والـ4 عناصر الجنائية، وأن أحد المتهمين هو محدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته.

سقوط 3 من المتهمين

تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبحوزتهم «بندقية آلية - 2 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدرى البانجو والهيروين – مبلغ مالي»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة؛ بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.