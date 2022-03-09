صفاء أبو السعود: قرينة الرئيس تشجع الجميع واهتمامها بالفن واضح

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن الأوبريت الذي قدمته يوم الاحتفال بيوم المرأة العالمي، حاولت من خلاله التأثير في المجتمع، مؤكدة أن الكلمات من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، من ألحان الموسيقار محمود طلعت، الذي قدم أعمالا جميلة، مبينة أن المناسبة كانت جميلة بسبب التكريمات التي قامت بها سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي، والاحتفالية كان بها مشاعر إنسانية أكثر منها احتفالية بالمرأة.

انتصار السيسي تشجع الجميع

أضافت «أبو السعود»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه والإعلامية سالي شاهين، أن السيدة انتصار السيسي مشجعة للجميع، مبينة أنه دار بينها وبين قرينة الرئيس حديث، خاصة أنها متواضعة وبسيطة ومقدرة لمجهود الآخرين، مشيرة إلى أن تكريم الآخرين أمر ضروري، خاصة لشخصيات مختلفة، مؤكدة أن إحساس قرينة الرئيس بالفن أمر واضح.

فكرة أوبريت أغنية الأمس بحضور انتصار السيسي

وأوضحت الفنانة أنها قدمت عدة أغان للطفل، وشكرتها السيدة انتصار السيسي على تقديم هذه الأعمال، مبينة أن الأغاني المقدمة للطفل أصبحت قليلة، ويجب تقديم أغان لهم من أجل تعليمهم سلوكيات جديدة مفيدة لهم وللمجتمع، لافتة إلى أن اليونسيف ذكرت ضرورة تقديم المحتوى التعليمي للطفل، وبه جزء تعليمي وترفيهي وتثقيفي، مشيرة إلى أن الأغنية الذي قدمتها أمس تحارب زواج القاصرات وتدعو الطفل لتحقيق أحلامه وأن يكون متفوقا وليس مجرد شخص يعيش في المجتمع.