ختام تدريبات برنامج «مشواري» لتنمية مهارات طلاب جامعة كفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تدريبات برنامج «مشواري»، لتنمية المهارات الحياتية للمرحلة العمرية من 18 حتى 24 عاماً، لطلبة كليات الألسن والزراعة والتجارة والتربية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومنال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وبإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

تعاون مديرية الشباب وجامعة كفر الشيخ لتنمية مهارات الطلاب

يأتي ذالك في ظل التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة وجامعة كفر الشيخ، حرصاً على تدريب الشباب على المهارات التي تساعدهم لدخول سوق العمل، من خلال إكسابهم المهارات الشخصية، ومهارات التعامل مع الآخرين، مهارات الإبداع والابتكار، إضافة إلى مهارات الجاهزية للعمل.

«مشواري» يهدف لتمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن برنامج مشواري يهدف إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية، من خلال إكسابهم مجموعة من المهارات المختلفة، التي تساعد في تأهيلهم لسوق العمل.

كما يهدف إلى القيام بتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل، وقام بتنفيذ التدريب شريف السواق، المدرب المعتمد بوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف العالمية.

تنفيذ برنامج «مشواري» في 15 محافظة بالتنسيق مع «يونيسيف»

يذكر أن «مشواري» هو برنامج يتم تنفيذه في مديريات الشباب والرياضة في نحو 15 محافظة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، حيث يهدف لتأهيل الخريجين، وفق بروتوكول جرى توقيعه، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للرؤية الاستراتيجية «مصر 2030».