صحة بني سويف: تقديم خدمات صحة المرأة لـ47 ألف سيدة خلال فبراير

تلقى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، اليوم الأربعاء، تقريراً من الدكتورة مديحة سري، منسق المبادرات الصحية الرئاسية بمديرية الصحة، عما تم تقديمه من خدمات صحية من خلال المبادرات خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار خطة الدولة لتقديم خدمات صحية جيدة، من خلال مبادرة «100 مليون صحة» والمبادرات الرئاسية.

متابعة 509 حالات عزل منزلي كورونا خلال فبراير

وقال وكيل وزارة الصحة في بني سويف إنه تم متابعة عدد 509 حالات عزل منزلي لمرضى كورونا، من خلال مبادرة العزل المنزلي، وتقديم خدمات برنامج رعاية المراهقين، من كشف وتوعية ومشورة، لعدد 4 آلاف و500 من المراهقين، وتقديم خدمات مبادرة صحة المرأة لعدد 47 ألف و334 سيدة بكافة وحدات المحافظة.

تقديم خدمات طبية لـ15 ألف و317 طفل بريف بني سويف

وأوضح الدكتور محمد يوسف أنه تم تقديم خدمات مبادرة الاكتشاف المبكر للأنيميا والتقزم والسمنة والنحافة لعدد 15 ألف و317 طفل في القرى الريفية بمحافظة بني سويف، وخدمات مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لعدد ألف و185 مواطناً، وخدمات الرعاية الصحية لكبار السن لعدد 300 «مسن»، وتدريب عدد 35 من الأطباء والتمريض على الفحص الطبي الشامل لعيادات صديقة الشباب.

وتابع «يوسف» أنه تم تقديم خدمات مبادرة الحفاظ على صحة الأم والجنين لعدد 3 آلاف و282 سيدة، وخدمات مبادرة الاكتشاف المبكر لضعف السمع في الأطفال حديثي الولادة لعدد 7 آلاف و270 طفلاً، وفحص 7 آلاف طفل حديثي الولادة للكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائي.

وكيل صحة بني سويف يكلف برفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية

وكلف وكيل صحة بني سويف برفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية، وبالتنسيق بين إدارة التمريض وكلية التمريض بجامعة بني سويف، وإدارة المتوطنة بمديرية الصحة، حيث تم تدريب 22 ممرضة من الوحدات الصحية على التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، وتأثير الإصابة على المرأة الحامل والأطفال، وحاضر في التدريب الدكتورة هاجر كمال مسعود، من كلية التمريض بجامعة بني سويف.