محافظ بني سويف يلتقي مسؤولي «صحة الأسرة» ويبحث الارتقاء بمهارات الفتيات

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم مسؤولي الجمعية المصرية لصحة الأسرة، وذلك بحضور الدكتور ممدوح محمد وهبة رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإلهام فطين الأمين العام للجمعية، وهناء حامد منسق المشروع، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وأُمنية أبو جبل مديرة الطب الوقائي بمديرية الصحة، ونهى محمد مدير إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة.

مشروع للارتقاء بالمهارات الحياتية للفتيات

واستعرض مسؤولو الجمعية تفاصيل تنفيذ مشروع للارتقاء بالمهارات الحياتية للفتيات، إذ يهدف المشروع من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية للتصدي لبعض الظواهر والممارسات السلبية والعادات الخاطئة، مثل ختان الإناث والزواج المبكر والخصوبة غير الآمنة، بجانب العمل على تدريب عدد من الطبيبات، لتنظيم ندوات تثقيفية توعوية ورفع الوعي داخل القرى من أجل ممارسات أفضل لمجابهة الممارسات الضارة الموجهة للفتيات.

ويستهدف المشروع الفتيات في الفئة العمرية من سن 15 إلى 24 عاماً، إذ سيتمّ دعمهنّ بأنشطة وبرامج تدريبية تحفز على الإبداع وتنمية المهارات ودعمهم بالمعلومات والتثقيف الصحي والمجتمعي والتوعوي وغيرها من المجالات والبرامج لبناء مجموعة مميزة لدعم جهود الجمعية وضمان الاستدامة.

ويشارك في تنفيذ المشروع عددًا من الجهات تحت إشراف المحافظة، منها فرع المجلس القومي للمرأة، والطب الوقائي بمديرية الصحة، والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة السبع.

تشكيل مجموعة وفرق عمل

ووجه محافظ بني سويف بتشكيل مجموعة وفرق عمل لتكون حلقة وصل وداعمين لكل أنشطة المشروع، وتعظيم الاستفادة منه بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، مشيراً إلى ترحيبه بكل البرامج التي تدعم خطة المحافظة في بناء الأسرة المصرية من أبناء بني سويف.

ونوه إلى أنَّ هذه البرامج تتسق مع المبادرة التي ترعاها المحافظة «الأسرة أمن قومي» والتي تم تنفيذها بقرى حياة كريمة، واستهدفت تدريب رجال الدين على رسائل للتوعية بالعديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالمرأة مثل مجابهة العنف والتمييز وزواج القاصرات والختان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وغيرها، وذلك من خلال تنظيم لقاءات توعوية بقضايا المرأة والأسرة المصرية في صورة جلسات توعية مصغرة، يتمّ عقدها بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية والوحدات المحلية والصحية.