ريهام حجاج تتوسط البوستر الرسمي لمسلسل «يوتيرن»

كشف المؤلف أيمن سلامة، عن البوستر الرسمي لمسلسل «يوتيرن»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مسلسل يوتيرن علي قنوات on، الحياة، cbc، المحور، القناة الأولى المصرية».

وظهرت الفنانة ريهام حجاج وسط كوكبة من نجوم العمل، أبرزهم توفيق عبد الحميد، صفاء الطوخي، محمود حافظ، كريم قاسم، عبير صبري، محمود حجازي، نانسي صلاح.

تفاصيل مسلسل «يوتيرن»

تدور أحداث مسلسل «يوتيرن»، حول ضابطة بحرية، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله، حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، لكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل.

عودة الفنان توفيق عبد الحميد من خلال مسلسل «يوتيرن»

يعد مسلسل «يوتيرن»، بوابة عودة الفنان القدير توفيق عبد الحميد، بعد غياب 12 عاما، إذ عبر عن سعادته على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «حظي مع دور الدكتور الحمدلله كويس، الدكتور شلبي في أميرة في عابدين، ودكتور رياض في أين قلبي، يارب عقبال حاتم الكردي في يوتيرن في رمضان القادم والثلاثة في رمضان».

مسلسل «يوتيرن» يناقش قضية نسائية

يناقش المسلسل قضية نسائية، ويتنافس مع مسلسل «أحلام سعيدة»، بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، انتصار، ومن تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمو عرفة، ويدخل معاهم في المناقسة مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة نيللي كريم، جيلان علاء، فادية عبد الغني، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، تأليف إبراهيم عيسي، من إخراج محمد جمال العدل.