العدل: توفيق عبدالحميد عاد إلى الفن بعد غياب 12 سنة بسبب ريهام حجاج

قال المنتج الكبير جمال العدل، رئيس مجلس إدارة العدل جروب، إن دراما رمضان 2022 تشهد ثلاثة أعمال مميزة من إنتاج مجموعته وتحمل بطولات نسائية متميزة وهي يسرا ونيللي كريم وريهام حجاج.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «نيلي كريم هي من صاحبة بطولات أعمال مجموعة العدل وهي ابنة الشركة جروب وتعتبر قديمة حديثة بعد تجربة سجن النسا حيث نقدمها لأول مرة بشكل جديد لها وللمجموعة».

وتابع: «نقدم 3 مسلسلات مهمة في رمضان بطولة 3 سيدات ومجموعة من الرجال، ونيللي كريم دي النجمة القديمة الجديدة، وتوفيق عبدالحميد عاد إلى التمثيل بعد 12 سنة في يوتيرن لأنه قرأ الدور وأعجبه كثيرا، وبسبب مكالمة ريهام حجاج التي كانت ودودة جدا، والمسلسل سيكون اجتماعيا مختلفا وجميلًا».

نيللي كريم وإبراهيم عيسى

ولفت، إلى أن نيللي تقدم مسلسل للكاتب إبراهيم عيسى الذي يكتب للدراما لأول مرة، ويناقش موضوعًا مهمًا: «يخص النساء وهو إهداء لنساء مصر، ويناقش قانون الرؤية وأبراهيم عيسى كاتب عظيم ومهم ويقدم عملًا مهمًا».

يسرا تقدم لايت كوميدي

وذكر أن يسرا تقدم مسلسل مختلفًا: «لايت كوميدي من إخراج عمرو عرفة وكتابة المخرجة هالة خليل التي ستكون إضافة كبيرة لعالم كتابة الأعمال الفنية، وسيكون إضافة للدراما لأن يسرا قماشة عريضة تقدر تقدم كل الأدوار، أما غادة عادل، فإن حالتها أصبحت أفضل كثيرا، وسنستكمل تصوير قريب.كانت تعبانة شوية وبقت زي الفل».