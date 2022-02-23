ريهام حجاج تشارك بـ«يوتيرن» في دراما رمضان 2022: ثالث بطولة

يكثف فريق عمل مسلسل يوتيرن» الذي من المقرر له المنافسة في ماراثون مسلسلات رمضان 2022 ساعات التصوير خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أكبر عدد من المشاهد وتسليم عدد من الحلقات قبل حلول شهر رمضان المبارك مع بداية أبريل المقبل.

ريهام حجاج وأسرة مسلسل يوتيرن يكثفون ساعات التصوير

مسلسل «يوتيرن» بطولة عدد من النجوم أبرزهم ريهام حجاج والذي يعد ثالث بطولة مطلقة لها بعد تقديمها مسلسل «لما كنا صغيرين» في رمضان 2020 أمام محمود حميدة وخالد النبوي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

وفي رمضان 2021 قدمت مسلسل «وكل ما نفترق»، أمام أحمد فهمي وأيتن عامر، وشهد هذه العمل انسحاب المخرج كريم العدل من استكمال التصوير، بخلاف الأزمة التي اندلعت بين ريهام وأيتن، وتبادل الاتهامات فيما بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد مسلسل «يوتيرن» عودة الفنان القدير توفيق عبدالحميد لعالم الدراما بعد غياب نحو 12 عامًا منذ مشاركته في آخر عمل له عام 2010 وهو مسلسل «سي عمر وليلى أفندي» مع الراحلة دلال عبدالعزيز وميمي جمال وإنجي المقدم.

أسماء أبطال مسلسل يوتيرن

كما يشارك في مسلسل «يوتيرن» كل من الفنان محمود حافظ، والذي يجسد شخصية سائق سيارة نقل، وعبير صبري، وكريم قاسم، وصفاء الطوخي، ومحمد كيلاني، ومحمود حجازي، ونورهان، وأيمن القيسوني، نانسي صلاح، عبير منير، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج العدل جروب.

وتدور أحداث مسلسل «يوتيرن»، في إطار دراما اجتماعية، ومؤخرًا صوّرت ريهام حجاج أحد المشاهد المهمة بالمسلسل والتي تتعلق بدخولها المستشفى.