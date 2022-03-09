نجل يسري الجندي يعلن موعد ومكان عزاء الكاتب والسيناريست الراحل

أعلن جاسر، نجل الكاتب والسيناريست يسري الجندي، عبر حسابه على «فيس بوك»، موعد عزاء والده، الذي غيبه الموت، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022.

وكتب جاسر الجندي: «عزاء الوالد يسري الجندي، يوم السبت، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد صلاة المغرب إن شاء الله».

وغيب الموت، اليوم، الكاتب يسري الجندي عن عمر يناهز 80عاما، وقدّم الراحل العديد من الأعمال الكتابية للسينما والتلفزيون والمسرح، وبدأ العمل في أبي الفنون منذ ستينيات القرن العشرين.

وشغل العديد من المناصب بوزارة الثقافة، منذ عام 1970، منها مدير مسرح السامر بالقاهرة عام 1974، ثم مدير الفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية عام 1976، ومستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية والثقافية، حتى أحيل للتقاعد 2002، وقدم العديد من الأعمال المهمة للسينما والتلفزيون والمسرح.