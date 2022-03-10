حظك اليوم برج الدلو الخميس 10-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو يتميز بأنه شخصية مرحة بشكل كبير، يحرص دائما على إضفاء البهجة على المحيطين به، ولا يفضل البقاء مكتئبا لوقت طويل، كما أنه يسعى دائما للاستقلال المادي عن أسرته، ويحب الحرية ويرفض القيود المجتمعية، ما يجعله يؤخر فكرة الزواج في سن مبكر قدر الإمكان، كما أنه لديه شخصية ذكية بشكل كبير، ما يجعله يتقدم في حياته العملية في سن مبكرة.

يعشق مولود برج الدلو إجراء التجارب الجديدة، ويحب خوض المغامرات كثيرا، كما أنه مستمع جيد للمحيطين به، ما يجعلهم يحرصون على التقرب منه، وعندما يتخذ قرارا حاسما بشأن حياته المستقبلية يكون ذلك نتيجة لدراسة جيدة لهذا القرار، ما يجعله يبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

المريخ ببرجك يمنحك إصرارا ويقظة ويساعدك ذلك على التفكير السليم.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الأصدقاء والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.

برج الدلو في الحب

بالرغم من أن مولود برج الدلو لا يميل إلى الزواج ولا يحب التقيد بمسئوليات، ولكنه عندما يقع في الحب لا يتهاون في مشاعره على الإطلاق، إذ أنه يحب الطرف الآخر حبا جما، ويخلص له كثيرا، ويحاول إسعاده قدر الإمكان، حتى وإن كان ذلك على حساب نفسه.