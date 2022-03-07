حظك اليوم برج الدلو الاثنين 7-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن أنثى برج الدلو أنها تمتلك الحاسة السادسة، التي تجعلها تشعر بالأحداث القادمة، كما نها دائمًا تستعد للمفاجآت، وهي من الشخصيات التي تحب الحرية، وترفض القيود، كما أنها تعشق وجود مساحتها الشخصية، كما أنها مبدعة بالفطرة، يمكنها أن تجد حلولا مبتكرة.

صفات مواليد برج الدلو

مولود برج الدلو من الشخصيات الاجتماعية التي تنفتح على الجميع، مع ذلك هي شخصيات ذكية، لكنها كتومة أيضا، يرفض صاحبها الحديث عما يضايقه، كما أنه يميل دائمًا للعائلة والمقربين منه، ويفضل دائمًا في التعبير عن مشاعره أن يعرف الأخرون ما يريده من تلقاء أنفسهم.

وللقراء المهتمين بالأبراج، تقدم لكم بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالآتي:

برج الدلو حظك اليوم مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج لمواليد برج الدلو، إن الفلك يطالب بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

برج الدلو حظك اليوم عاطفيًا

أما على المستوى العائلي والعاطفي: القمر في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو شاعر الشعب أو شاعر النيل حافظ إبراهيم، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكولن، والفنان صلاح عبد الله، وأحمد داود، والفنان العالمي جون ترافولتا، وآشتون كوتشر، والمطربة الراحلة شادية، والفنان عبد الله مشرف، وبشار إسماعيل، والفنانة ميمي جمال، والمطربة التونسية لطيفة، والفنانة سهير البابلي، والفنان محمد هنيدي، والفنانة نسرين طافش.