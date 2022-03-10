حظك اليوم برج الحوت الخميس 10-3-2022 مهنيا وعاطفيا

حبه للإبداع في العمل يجعل من مولود برج الحوت شخصية ناجحة في حياته العليمة والعملية، كما أنه يعتمد على لغة الجسد في تحليل شخصية الأشخاص الموجودين حوله، كما أنه يحرص دائما على تهدئة من حوله، ويسعى دائما لامتصاص غضبهم، ويرجع ذلك لكونه يستخدم قلبه في التفكير واتخاذ القرارات لا عقله، كما أنه يحرص دائما على أن يكون هناك توازن بين جميع أمور حياته، ويحرص على أن يكون محل اهتمام من الأشخاص المحيطين به، كما أنه يحب أن يكون على تواصل مع المحيطين به دائما.

وبالنسبة لعلاقته مع أصدقائه، فيهتم مولود برج الحوت بصداقته مع الآخرين كثيرا، كما أنه عاطفي بشكل كبير، ويحرص على إرضاء المحيطين به والمقرربين منه، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المعني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تراجع أقوالك مع الأحباب والأقارب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

برج الحوت والعمل

كونه شخص ذكي بشكل كبير، يجعل من مولود برج الحوت شخصية ناجحة في عمله كثيرا، ما يجعله يصل إلى مستويات عالية لا يصل لها زملاؤه الذين هم في نفس سنه، كما أنه يحرص على مشاركة خبراته مع الأشخاص الآخرين المحيطين به.