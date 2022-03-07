حظك اليوم برج الحوت الاثنين 7-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مولود برج الحوت أنه شخصية قيادية، ويسعي لتطوير قدراته المهنية، فعلى الرغم من أنه شخص رومانسي وعاطفي، إلا أنه يفضل الحياة العملية على الشخصية، خاصة أنه مبدع في عمله، فهو يفضل الأعمال التي يستطيع إخراج تصوراته ورؤيته الإبداعية.

وتعد علاقات الحب في حياة مولود برج الحوت من الأمور الأساسية الحياتية، بسبب شخصيته الجذابة، والمثيرة للإعجاب.

وللقراء المهتمين بالأبراج، تقدم لكم بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالآتي:

برج الحوت حظك اليوم مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج لمواليد برج الحوت، إن القمر في منزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

برج الحوت حظك اليوم عاطفيًا

أما على المستوى العائلي والعاطفي، فإن اليوم أنت أكثر انفتاحا وتأثيرا في الجنس الآخر وتبدي استعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.

مشاهير برج الحوت

من أبرز مشاهير هذا البرج الملحن والمغني الراحل محمد الموجي، والعالمة المصرية سميرة موسي، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنان محمد صبحي، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب، ومحمود درويش، والفنانة يسرا.