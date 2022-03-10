أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 10-3-2022

لا شئ يعلو الآن على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما ترتب عليها من أسعار، يهتم بها العديد من الأشخاص حول العالم، وتعد الخضروات من الأشياء المهمة على مائدة الأسر، إذ تدخل في تحضير العديد من الوجبات والسلطة التي تتكون من أنواعها المختلفة، لتقوية المناعة وإمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات نستعرض فيما يلي سعر الخيار والطماطم والفلفل والجزر، وغيرهما، وفق الجولة الصباحية التي تجريها «الوطن» لمتابعة الأسعار، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

بلغ سعر الخيار نحو 10 جنيهات، ويصل حتى 12 جنيها للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و4 جنيهات.

وسجل سعر الملوخية من 7: 10 جنيهات.

وتراوح كيلو الفلفل الرومي الأصفر ما بين 10 حتى 15 جنيها للكيلو الواحد.

ومن ضمن الخضروات التي يهتم بها الناس ويحرصون على شرائها الفلفل، حيث تراوح سعر كيلو الفلفل الأحمر ما بين 12 إلى 16 جنيهًا.

كما تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم، ما بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد.

كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 3 حتى 5 جنيهات.

وتراوح سعر الفلفل الرومي الأخضر ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

سجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 إلى 15 جنيها للكيلو الواحد.

كما تراوح سعر كيلو البسلة بين 3.5 حتى 5 جنيهات.

سجل سعر كيلو الثوم ما بين 10 إلى 25 جنيها للكيلو.

تراوح سعر الليمون في الأسواق بين 15 حتى 20 جنيها.

تراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 حتى 6 جنيهات.

سجل سعر الفاصوليا الخضراء نحو 15 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الباذنجان اليوم

وسجل سعر الباذنجان الرومي اليوم نحو 12 جنيها.

وتراوح كيلو الباذنجان العروس بين 7 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات.