سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 10-3-2022 في مصر

أشياء كثيرة حازت اهتمام الناس ومتابعتهم كل وفق اهتمامته واحتياجاته منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما تبعه من تداعيات وتأثير على السلع والمنتجات والمعدن النفيس، والعملات أيضا، ومن ضمن العملات جاء سعر الدينار الكويتي ليحتل ترتيبا متقدما من بحث الناس حيث يعد العملة الأعلى بين مختلف العملات عالميا.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام المواطنين وبحثهم عن العملات المختلفة، تستعرض الوطن فيما يلي سعر الدينار الكويتي في البنوك، وما سجلته العملة الكويتية في البنك المركزي والبنك الأهلي والمصرف المتحد وغيرها من البنوك، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 48.35 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 49.74 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم 51.47 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، اليوم الخميس الموافق 10 مارس، كما بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع في بنك مصر وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، كما سعر الدينار الكويتي في بنك عودة 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ومن ضمن العملات التي يبحث عنها الناس الريال السعودي، حيث سجل اليوم الخميس الموافق 10 مارس، في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي في بنك CIB لسعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.