تستعد روسيا لتأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد، وكشفت موسكو، اليوم الأربعاء، عن موافقة لجنة حكومية على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا، حسبما أكد الحزب الحاكم في روسيا، وذلك في محاولة للرد على العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضها الغرب على روسيا، على خلفية العلمية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

روسيا تستعد لتأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد

وأعلن حزب روسيا الموحدة، وهو الحزب الحاكم في روسيا، اليوم الأربعاء، أن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.

وأضاف الحزب الحاكم في روسيا، في بيان نشره على تطبيق تيليجرام، أن اللجنة الحكومية المعنية بسن القوانين تدعم مشروع قانون يسمح بضم الشركات التي يمتلك فيها الأجانب من الدول التي تصنفها روسيا بأنها غير الصديقة أكثر من 25%، إلى إدارة الخارجية لمنع إفلاسها وإنقاذ الوظائف، وذلك حسبما نقلت العربية عن رويترز، وهو ما يعني أن روسيا تستعد لتأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد بالفعل.

واقترح عضو بارز بالحزب الحاكم في روسيا، تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفوا عملهم في البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك رداً على العقوبات المفروضة على بلاده.

إغلاق الشركات حرب على المواطن

وقال أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام للحزب الحاكم، في بيان نُشر مساء الاثنين على موقع حزب روسيا الموحدة على الإنترنت، إن إغلاق تلك الشركات لأعمالها هو حرب على مواطني روسيا.

وأشار البيان إلى أن شركات الأغذية الفنلندية المملوكة للقطاع الخاص «فاتسر وفاليو وبوليج»، أحدث شركات تغلق عملياتها في روسيا، مضيفا أن حزب روسيا الموحدة يقترح تأميم مصانع الشركات التي تعلن خروجها وإيقافها للإنتاج في روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا، والتأميم هو نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أي تحويله إلى القطاع العام.