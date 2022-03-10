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أوكرانيا: مقتل أكثر من 12 ألف عسكري روسي منذ بدء الحرب

كتب:

رؤى ممدوح
10:33 ص | الخميس 10 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، عن أنّ أكثر من 12 ألف عسكري روسي لقوا مصرعهم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ ما يزيد على أسبوعين، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

الحرب الروسية الأوكرانية

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عاجل منذ قليل، أنّها دمرت 2,911 موقعًا في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية التي انطلقت فجر الخميس 24 مارس، ونقلت قناة «العربية» عن البيان روسيا، قولها إنّها سيطرت على أجزاء من مدينة ماريوبول ذات الأهمية العسكرية في أوكرانيا.

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بقلم رؤى ممدوح