إطلاق مبادرة تنمية الأسرة المصرية بالبحيرة.. خطوة جديدة لبناء الإنسان

أطلقت وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، مبادرة «تنمية الأسرة المصرية 2030»، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بتكريم المتميزين في عمل وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم، بحضور المهندسة زكية رشاد مقرر فرع المجلس القومي بالبحيرة، والدكتور محمد حسن عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإبراهيم عمر مدير عام التعليم العام، والدكتور محمد الغراوي مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية المركزية، وغادة مصطفى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، وبحضور لفيف من قيادات التربية والتعليم بالإدارات التعليمية.

مبادرة تنمية الأسرة المصرية 2030

وأكد الدكتور محمد حسن عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمركزية، بأن مبادرة «تنمية الأسرة المصرية 2030» تأتي ضمن مشروع القرن للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي انطلقت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد دورها في الأسرة، مستهدفة مدارس التعليم الفني في المراكز والقرى التي تشملها المبادرة، من خلال رفع الوعي بقضايا العنف بقضايا النوع الاجتماعي مثل «التحرش، الزواج المبكر، ختان الإناث»، موضحاً أن ذلك يتم عن طريق لقاءات توعية تشمل الجوانب الدينية والصحية والتنموية بالتوازي، مع تنفيذ أنشطة مصاحبة «مسرح، حرف يدوية، مواهب»، حتى تتم التوعية الثقيفية اللازمة للأم والأسرة المصرية لمختلف القضايا التي تشغل المجتمع المصري.

المشروع يشمل 6 محاور

وأشار رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمركزية، إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يشمل عدة محاور من الجانب «الاقتصادي، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي، التوعوي»، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي، للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع التركيز على برامج التوعية والتعليم والثقافة للمساعدة على رفع وعي المواطن وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت المهندسة زكية رشاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، على التواصل مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم برئاسة غادة أنور مصطفى لوضع خطة عمل لتنفيذ مبادرة مشروع تنمية الأسرة المصرية 2030 فى 6 مراكز مستهدفة بمبادرة حياة كريمة، وهي «دمنهور، أبو حمص، كفرالدوار، حوش عيسى، أبو المطامير، وادي النطرون»، وذلك بمشاركة عضوات فرع المجلس ومنسقي وحدات تكافؤ الفرص بتلك المراكز، وذلك نحو خطوة جديدة في بناء الإنسان ضمن مشروع القرن للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».