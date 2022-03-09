طقس البحيرة اليوم.. درجات الحرارة تواصل الارتفاع والعظمي 20 درجة مئوية

تواصل درجات الحرارة في محافظة البحيرة ارتفاعها، اليوم الأربعاء، مع تحسن حالة الطقس عموما، وسطوع أشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، وذلك عقب موجة من الطقس السيء التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، من حيث سقوط الأمطار وهبوب الرياح الشديدة المحملة بالأتربة والرمال.

توقعات هيئة الأرصاد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسًا معتدل الحرارة نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى نشاط للرياح، وطقس غائم جزئياً، وفرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث ٣٠:٤٠% تقريباً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج (1.5: 2) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية: شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في البحيرة، العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

استعدادات مسبقة للشتاء

واستطاعت محافظة البحيرة التعامل مع فصل الشتاء بشكل جيد، بسبب تنفيذ نموذج محاكاة مسبق لعمل المعدات وصفايات الصرف الصحي بعدد من المراكز لاسيما المدن الساحلية، أدكو، رشيد، المحمودية؛ نظرا لزيادة نسب سقوط الأمطار بها.

كما جرى التشديد على صيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء واللوحات المعدنية المثبتة في المراكز المختلفة؛ حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين في حالة الطقس السيء وهبوب الرياح الشديدة.

متابعة المنازل الآيلة للسقوط والعدات النهرية

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤوساء الوحدات المحلية بمتابعة الأوضاع لاسيما المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز، وكذلك المعديات النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر.