نقيب مهندسي البحيرة يدعو للتصويت الجمعة المقبل: انزلوا لمصلحتكم

قال المهندس حمدي الخولي، نقيب المهندسين بالبحيرة، إنه فاز للمرة الثانية على التوالي بمنصب نقيب المهندسين بالبحيرة، مبينا أنه تحت راية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين تم تحقيق إنجازات كثيرة.

وأوضح أنه كان في المجلس الأعلى الفترة الماضية وتم مهاجمة المجلس بسبب الأرض المخصصة في مدينة بدر لإقامة مستشفى للمهندسين عن طريق التبرعات ولم يتم جمعها، مؤكدا أن المشروع سيصبح استثماري ليدر عائدا في صندوق المعاشات، وليس مكان خدمي فقط وتمت مناقشة الأمر فترة طويلة وبعدها وقع الاختيار على شركة المقاولين العرب.

التنسيق مع المقاولين العرب

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المشروع سيتكلف 295 مليون جنيه بالتعاون مع المقاولين العرب عقب التنسيق مع أمين صندوق المعاشات الذي سيعمل على تمويل المشروع عبر فترات زمينة مختلفة.

دعوة للمهندسين للمشاركة في الانتخابات

وأوضح نقيب المهندسين بالبحيرة، أنه جرى عرض الرؤية على المجلس الأعلى من خلال نقيب المهندسين، مشيرا إلى أن الجدل الذي أثير على السوشيال ميديا بدون وجه حق، مؤكدا أن نقيب المهندسين أوضح الأمر.

ودعا «الخولي» جموع المهندسين لقراءة أعمال المجلس السابق من أجل المشاركة في انتخابات الإعادة الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن مهندسي مصر يجب أن يشاركوا بصورة إيجابية لأن المهندس لا يتم توجيهه ولكن ينزل ليصوت لصالح النقابة والمهندسين زملائه ولصالح الدولة المصرية.