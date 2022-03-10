انطلاق المحادثات الروسية الأوكرانية برعاية تركيا في أنطاليا

انطلقت المباحثات المرتقبة بين وزير الخارجية الأوكراني، ديميتري كوليبا، ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، قبل قليل، لبحث تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بوجود وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

الحرب الروسية الأوكرانية

وكانت وسائل إعلام عالمية، نقلت عن مصادر روسية توقعاتها بأن تستمر المحادثات لمدة 90 دقيقة، يأتي ذلك في الوقت الذي تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية يومها الخامس عشر وسط قصف ونزوح للمدنيين الأوكرانيين.