أوكرانيا تعد باسترجاع «دونباس» و«القرم» وتؤكد قدرتها على حماية العاصمة

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، أنّ أوكرانيا لديها ما يكفي من القوات لصد الهجوم الروسي على العاصمة «كييف»، بحسب نبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني، أنّ حكومة بلاده سوف تسترجع منطقة «دونباس»، وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014 بعد إجراء استفتاء شعبي.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد، قبل نحو يومين من إعلان موسكو شن حربا ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.