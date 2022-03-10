التنمية المحلية: تسليم المدفن الصحي الآمن بالفيوم بتكلفة 21 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تسليم محافظة الفيوم اليوم الخميس للمدفن الصحي الآمن بمركز يوسف الصديق، بتكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليون جنيه، في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، سلّمت المدفن الصحي إلى محافظة الفيوم، بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020) و(2020/2021) و(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

مستجدات منظومة المخلفات الصلبة

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى متابعة الوزارة الحثيثة للمستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظات وتنفيذ برامج المنظومة وفقا للتوقيات الزمنية لكل برنامج والتي تتضمن دعم البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف المحافظات عبر إنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مرافق جديدة لمعالجة وتدوير المخلفات، حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التي تمس حياته اليومية.

مدافن آمنة للمخلفات

وكشف وزير التنمية المحلية، عن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الفيوم والتي بلغت نحو 93 مليون جنيه، حيث جرى إنشاء وتسليم مدفن صحي آمن بمدينة كوم أوشيم على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 35 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، إضافة إلى إنشاء وتسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة يوسف الصديق بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، كما سيتم توريد محطة وسيطة متحركة بمدينة الفيوم تشمل 4 سيارات مجهزة بهوك ليفت و8 حاويات سعة 24م3، لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وتبلغ تكلفة تلك المحطة 12 مليون جنيه.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنّ المدفن الجديد بمنطقة يوسف الصديق أُنشئ على مساحة 5 أفدنة، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، ومنها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية، وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، إضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وتابع وزير التنمية المحلية، أنّ المدفن الصحي يضم شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أنّ بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.